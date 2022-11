La sincera y emotiva declaración de amor de Steisy a Pablo en directo: "Te lo digo delante de toda España"

Patricia Steisy ha estado por primera vez en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' y Pablo Pisa ha estado con ella

La ya exconcursante ha querido decirle unas bonitas palabras a su novio en directo y pedirle perdón delante de todo el mundo

Así fue el lacrimógeno cara a cara de Steisy y Pablo Pisa: "Lo siento por enamorarte de una persona como yo"

Patricia Steisy ha pisado por primera vez el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' tras su expulsión del concurso en la pasada gala, donde ha hecho frente a las imágenes más polémicas que han sucedido con ella en la granja y todo lo que ha tenido que afrontar su novio Pablo Pisa desde fuera, lo que incluso le hizo marcharse muy enfadado en directo.

Patricia Steisy está en plató por primera vez tras su expulsión

La ya exconcursante ha entonado el mea culpa ante la atenta mirada de Pablo en el plató y tras darse cuenta que no ha hecho las cosas bien con Dani G en el programa, ha querido levantarse en directo para decirle unas bonitas palabras a su novio y hacerle una declaración pública de amor: “Te lo digo delante de toda España, no te merecías eso, perdóname. Voy a hacer todo lo posible para que vuelvas a confiar en mi, a tener toda la paciencia del mundo como tú has tenido conmigo”.

Las bonitas palabras de la exconcursante a su novio Pablo Pisa

“La muestra de amor que tú has tenido conmigo, perdonándome, creo que no voy a encontrar a nadie en la vida como tú. En ningún momento he pensado en perderte y casi lo hago, me he comportado como una capulla. No pienso soltarte en la vida, te lo juro”, le ha dicho ella, entre otras cosas a su chico, mirándole a los ojos, haciendo un momento mágico entre ellos.

La reacción de Pablo

Pablo Pisa, que se ha quedado sin palabras ante esto, ha asegurado que no ha vivido para nada unos momento fáciles con el concurso de Patri: “Ver todos los videos es remover toda la mierda, para mí ha sido muy complicado”. Carlos Sobera le ha recordado que lo ha hecho porque “la quiere mucho”, algo que él ha afirmado y que ha hecho sonreír a Steisy al escucharlo.

Ella, ha querido agradecer a todos los colaboradores y, en especial a Carlos Sobera, el trato que han tenido con Pablo: "Amo a mi pareja. Gracias por haberle tratado con tanto respeto y haber hablado de este tema con tanto respecto". Y "sobre todo a ti" le ha dicho al presentador y es que Pablo le ha dicho que le ha tratado con mucho cariño.

Steisy se emociona mucho con la reflexión de Nagore Robles