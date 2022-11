Las lágrimas de Steisy ante la reflexión de Nagore Robles: "No me ha gustado tu concurso"

Nagore ha sido muy sincera en su encuentro con Patricia en el plató. "No me ha gustado tu concurso", le ha dicho ella y es que, aunque le ha asegurado "que le quiere desde hace mil años", hay cosas que no ha visto bien: "No solo lo de Dani, que me hacía daño porque sabía que estaba sufriendo mucho Pablo, no me ha gustado porque has pasado el límite muchas veces".