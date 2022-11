Muy emocionada, Steisy se ha despedido de sus compañeros: "Manuel cuídame a Isra. Daniela me gustaría que juzgases a todos por igual, y al igual que me juzgaste a mí por mi pelea con Israel me gustaría que no te acostases con Iwan que también ha discutido con él. Víctor, tienes que llegar a la final, eres el mas currante", se ha despedido de sus compañeros.