Beatriz Trapote habla del inicio de su relación con Víctor Janeiro: "No paraba de tirarme la caña"

"Me hice la dura y pensé que si realmente había feeling había que demostrarlo. Eso fue lo que nos hizo esforzarnos en vernos y pasar tiempos juntos... Hasta que decidí mudarme a Cádiz y dar una oportunidad a esta bonita historia de amor que tan difícil parecía encajar al principio y ya son quince años juntos", ha explicado la periodista, que también ha hablado sobre su decisión de cambiar de ciudad por amor: "La verdad es que me costó adaptarme a esa nueva vida, ahora he de decir que soy feliz y que ya no podría vivir en otro lugar que no fuera Cádiz".