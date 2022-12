La guerra de reproches entre Mónica Hoyos y Cristina Porta en plató: “Lecciones de moral en otra parte”

Juan Carlos, el sobrino del vidente, comenzaba recalcando su forma de ser: “ Mi tío tiene un problema y es que de bueno es tonto . Él cuando fue capataz intentó poner todas las facilidades. Como Iwán es buen jugador y tiene un pie en la final, ha decidido ahora no tener amigos”, comentaba.

“A día de hoy ya se me ha pasado, le tengo más manía a otra gente y no vamos a entrar en nombres”, continuaba la ex de Carlos Lozano. La periodista intervenía de nuevo: “No hay que tener manía a la gente, hay que ser objetiva”.