Así ha sido la última semana juntos en la granja de Bea y Dani G: lágrimas, discusiones y muchos reproches

Las imágenes que Bea tuvo que ver de Dani con Steisy dentro de la granja han sido motivo de enfado para Bea, cuando hablan sobre esto y de los celos que sienten el uno y el otro con sus actitudes. Bea le reprocha que él hubiera tenido que ver todo esto de ella con otro chico en la granja qué le hubiera parecido: "¿Te estás riendo de mí, vete que no quiero escucharte, me das asco, de verdad te lo digo. No sé todavía como me he metido en la cama contigo".

Pero esto no termina aquí, una broma que Dani le hace a Israel sobre la actitud de él y Bea con los fans en la calle, hace que la concursante estalle por completo: "No me hace gracia, te metes tú en ese saco, a mí no. Me da igual lo que digas, me quiero pirar, soy una gente sin escrúpulos y lo hacéis todo delante de una cámara. No me da la gana que salga eso en televisión cuando es mentira". Dani le explica que esto era una broma, pero ella no puede parar de llorar y de decir cosas a sus compañeros.