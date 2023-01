“Realmente odio las despedidas. Es real que Tania y yo llevamos juntos unos meses muy intensos y se me ha hecho muy difícil despedirme de ella tan rápido, no lo voy a negar. Lo que sí está claro es que yo todo lo hago al 100%, siento al 100%, quiero al 100% y me la juego al 100%. Pocas veces me paro a conocer a una persona y si lo he hecho es por lo buena niña que es, por cómo me demuestra las cosas, por cómo me trata y por cómo actúa cuando estamos juntos. Obviamente también porque me encanta”, ha escrito en el primero de sus stories.