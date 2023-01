La pregunta de Sandra Barneda a Nagore Robles: "¿Alguna vez le has confiado un secreto a Avilés?"

"Te lo voy a preguntar, ¿alguna vez le has confiado un secreto a Avilés?", ha entonado Sandra Barneda dirigiéndose a Nagore y la presentadora ha reaccionado desde Jimena de la Frontera: "¿Yo? No lo recuerdo muy bien, pero casi que lo hago en directo en Instagram. Soy de guardarme pocas cosas, pero con Avilés al lado tengo un poco más de cuidado".

Sandra ha contestado a la respuesta de su compañera: "Mejor, no le cuentes nada". "No, no, no, que luego todo se sabe", ha dicho Nagore, entre bromas, ante las risas de José Antonio Avilés con este momento.