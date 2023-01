Revolución en ‘Pesadilla en El Paraíso’ con la nominación grupal a Tania Déniz: “Esto ha sido un complot”

Después de que José Antonio Avilés se convirtiera en el tercer expulsado de la edición , llegaban unas nuevas nominaciones a la granja. Silvina como capataz y Borja como inmune no podían ser nominados.

Montero : “Nomino a Kiko . No dudo en nominarle por vago”.

Mar: “A María José. De los que quedan, no los voy a tocar. Y a Kiko le tengo bastante cariño. Además, me dijo que no ladrara mientras discutía con Borja”.