"El reinado de Borja ha sido una porquería. No ha tenido ninguna autoridad y ha venido Montero que ha tenido que coger el mando porque hay que sobrevivir", defendía Belén Ro. Con ella coincidía Beatriz Trapote argumentando que el concursante ha cogido el rol de "padre que tiene que ir detrás de ellos porque no hacen nada", explicaba.

La que sin duda fue más contundente fue Marta Peñate, acusando directamente a Tania Déniz de no participar en las tareas. "Encima dice 'Yo no voy a pedir perdón'. Pues sí que tienes que pedirlo por no limpiar por la mañana, por no limpiar las cuadras... Es vaga y no tiene la decencia de pedir disculpas. ¡No le he visto un vídeo limpiando cuadras y haciendo cosas!", apuntaba.