A continuación, Avilés lanzaba más acusaciones sobre Borja Estrada: "Tu hijo habla dentro del reality, y está grabado, que entre tú y Terelu existe un acuerdo y por eso no la pagas (...) No sigas hablando porque si no voy a contar más cosas. Te interesa mantenerte en silencio ", declaró.

Pipi Estrada no le permitió a Avilés sus amenazas. "Estoy limpio", dijo quitándose metafóricamente la chaqueta. El colaborador aseguró que si no había pagado antes era porque se no se le había reclamado y añadía que "falta muy poquito" por pagar de la deuda con Terelu Campos. Por su parte, Teresa Viera no se creyó el perdón de Avilés: "Es el que empieza diciendo que no quiere meterme a mí ni hacer daño y está insinuando unas cosas que no me parecen decentes. Lo tuyo fue lo feo, el ver algo oscuro en esa venta y advertir a Terelu", le reprochó.