Sandra Barneda se ve obligada a requisarle el móvil a José Antonio Avilés durante su entrevista

Pero en el caso de Beatriz Trapote, Avilés le dijo que no tenía derecho a opinar porque no era concursante de realities, así que no entendía por qué colaboraba en el programa. En ese sentido, Barneda defendió a la periodista y afeó las palabras de Avilés: "Lo que no puede ser es que al colaborador que no esté de acuerdo con tu paso por el concurso lo elimines o lo quieras eliminar", le dijo.