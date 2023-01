Albert le ha dado muchos consejos a su chica sobre cómo lidiar con los problemas de convivencia en la granja. "Es una chica que va para delante. Es de mecha corta y al final eso trae cosas positivas y otras que no. Pero la gente te quiere mucho, tu familia está a tope y la mía también", reflexionaba mientras no paraba de darles besos y besos.

"Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Yo espero que te vengas conmigo a vivir pronto", le dijo Albert a Tania mirándole a los ojos.