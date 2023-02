Beatriz Trapote y Víctor Janeiro visitan a Antonio, el guardés: "Ahora es cuando nos estamos conociendo"

Ha sido la periodista la encargada de documentar el reencuentro de su marido con el guardés en sus historias de Instagram, donde ha explicado que su amistad surgió en la granja: "Antonio y Víctor no habían hablado nunca antes del concurso. Todo el mundo le decía a Antonio que si ya lo conocía o que si lo tenía como pero preferido, pero no , ahora es cuando se están conociendo".

"¡Nosotros no nos conocíamos de nada!", ha dejado claro el guardés, que ha reconocido que sabía quién era Víctor Janeiro porque es muy famoso, pero que no había hablado con él hasta que coincidieron en el reality de Telecinco. Los tres juntos han bromeado con la posibilidad de que ahora que ya se ha acabado la primera edición, sea el torero el que mande las misiones y no al revés, como sucedía en la granja. "Si algún día me pongo malo, poned a Víctor de guardés que hace buen papel, que él es como yo o más duro", ha añadido Antonio.