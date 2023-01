Sofía Suescun cuenta qué quiere hacer con Kiko Jiménez cuando salga de la granja

La navarra ha tirado de humor para decir que no solo ha escrito un cuaderno con los cotilleos, sino que ha guardado muchas cosas para poder comentarlas con él: "Es una carpeta, capturas, grabaciones de pantalla…". Pero, por el momento, no quiere que esa charla se produzca, ya que su deseo es que Kiko gane el concurso y le ha pedido a sus fans que le salven de la nominación para que no sea expulsado esta semana frente a Tania Déniz.