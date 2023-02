Las emotivas palabras de Nagore al despedirse de Kiko Jiménez: "Eres un gran compañero"

Pero esto no ha terminado aquí, antes de irse de la granja de Jimena de la Frontera ha tenido la misión de decir el nombre de uno de los nominados, él ha decidido decir el de Mar López, poniéndola en la palestra con María José Galera . Y tras este momento Nagore Robles ha aprovechado para despedirse de él con unas emotivas palabras.

"No sé si has sido un jugador diez, pero desde luego has sido un super concúrsate. Te doy las gracias, ha sido una maravilla tenerte, hemos disfrutado todos muchísimo", ha entonado la presentadora, algo que el expulsado ha agradecido enormemente.