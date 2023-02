Kiko Jiménez se acuerda de Sofía Suescun en su expulsión: "Estoy como loco por volver a casa"

Tania Déniz gana el duelo a Kiko Jiménez y sigue en 'Pesadilla en El Paraíso' al ser salvada con el 59% de los votos

Kiko Jiménez, ante su expulsión: "Era de esperar, llegaría el momento en el que se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya"

Tania y Samuel vuelven a hablar, pero él no se atreve a confesar que se estaba burlando de ella

Kiko Jiménez se ha enfrentado a otra nominación, en este caso frente a Tania Déniz, y es que tras salir ambos nominados, han estado en manos de la audiencia a través de la votación gratuita en la app de Mitele. Decisión a la que han estado muy atentos Samu, Javi y Mario desde el piso de 'solos', a la que han reaccionado y Tania ha podido hablar con su expareja tras salvarse.

Tania Déniz gana el duelo y Kiko Jiménez se convierte en el expulsado

Nagore Robles ha entonado el nombre de Tania como salvada por el público con un 59% de los votos. Porcentaje con el que se ha salvado y ha conseguido el pase para una semana más en la granja de Jimena de la Frontera. La concursante ha mostrado su sorpresa ante esto: "No me lo puedo creer". Y se ha abrazado a sus compañeros.

"Esto no se lo esperaban, Kiko ha aguantado cada semana, pero en esta ocasión no ha podido contra Tania", ha entonado la presentadora mientras Kiko J ha recibido el cariño de sus compañeros. Tras esto, el expulsado ha explicado cómo se siente: "Era de esperar, llegaría el momento en el que se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya".

Las palabras del ya exconcursante al tener que abandonar la granja

Kiko J ha asegurado que dudaba si se iba a quedar porque no confiaba mucho en sus posibilidades porque es "un personaje a veces polémico, no muy querido y a veces no muy querido". Se ha mostrado agradecido porque la gente haya confiado en él semana tras semana y ha querido darle la enhorabuena a su rival: "Me alegro de que se quede Tania, que siga disfrutando con todos los compañeros".

Maite Galdeano se muestra emocionada ante la decisión de la audiencia

"Hemos vivido momentos duros, pero dentro de lo que acabe nos tenemos que quedar con los momentos bonitos: "No hemos reido un montón y he vivido momentos especiales con mi suegra que me han unido muchísimo a ella". Maite Galdeano le ha escuchado emocionada: "Mis intuiciones me decían que se quedaba él, pero contentos a casa". Y Kiko se ha acordado también de Sofía Suescun: "También echo mucho de menos a mi pareja y estoy como loco por volver a casa".

Las emotivas palabras de Nagore en su despedida