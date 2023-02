Mar López recibe un mensaje de su padre con el que hace años que no tiene relación: "Me gustaría empezar de cero"

“No me lo puedo creer, pensaba que no venías ni de broma”, ha entonado la concursante al abalanzarse a los brazos de su madre al verla. “La estoy viendo muy bien , natural como la vida. Veo que ha arrancado y que es ella”, ha entonado su madre. Y es que aunque tienen una relación de altibajos porque tienen caracteres muy iguales, Mar ha asegurado que es la persona más importante de su vida. Su madre también ha querido decirle que le quiere muchísimo y que es, junto a su hermana, lo más importante de su vida.

Lo que no se podía esperar Mar es que iba a recibir una carta de su padre, con el que hace mucho tiempo que no habla. “Lo más importante es decirte que te quiero mucho, puedes estar muy tranquila porque el único culpable soy yo. Me gustaría que pudiéramos empezar de cero y establecer una relación de padre e hija normal", le ha dicho su padre, algo con lo que se ha mostrado muy emocionada.

"Estoy flipando, uno que me escriba esto y me lo envíe aquí me parece surrealista y todo esto nunca me lo ha dicho", ha explicado la concursante entre lágrimas. Ella ha asegurado que tiene ganas de poder hablar con él y poder empezar a tener "una relación entre padre e hija". Asegura que aunque han pasado mil cosas está dispuesta a esto porque le quiere muchísimo y es su padre.