El emocionante reencuentro de María José Galera con su hija Patricia: "No me gusta verte triste"

La vida de la concursante no ha sido nada fácil y se ha mostrado muy emocionada al hablar con Nagore Robles sobre cómo su familia está viviendo su paso por la granja. Y se ha roto por completo al poder abrazarse a su hija y al ver que ha ido a estar con ella en Jimena de la Frontera: "No puede ser, Dios mío cuánto te quiero, cariño. Pero qué guapa estas" .

Patricia y ella han visto estas imágenes muy emocionadas y tras esto, su hija ha querido decirle unas palabras: “Es una persona muy fuerte, la vida le ha puesto muchas zancadillas. Para mí es mi luz, es el significado de la lucha constante, no se rinde. No me gusta verla triste ni apagada”. “Estoy tan orgullosa, que una hija diga esto de una madre, no tengo nada más que decir. Me has dado una inyección de fuerza”, ha entonado la concursante antes de despedirse.