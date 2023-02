Antonio Montero, al descubierto: "Me enamoré de otra persona y tuve que elegir entre mi familia o ella"

Mar López y Antonio Montero mantienen una conversación en la granja que saca el lado más íntimo del paparazzi

Antonio Montero sigue sorprendiendo cuando habla de su vida más privada y es que, aunque parecía que había dicho todo lo que lleva dentro sobre su relación con Marisa Martín-Blázquez y todo lo que gira entorno a ellos, ha compartido algo que no se conocía de él con Mar López, con la que ha sido más sincero que nunca.

Las confesiones más íntimas de Antonio Montero

El paparazzi empieza dejando claro que el amor que tiene por su mujer, con la que lleva toda vida, no se puede comparar con el de una chica que conoces en un momento determinado: "Es incomparable". Antonio asegura que la parece absurdo que las familias se rompan por tonterías como que un día pase algo de fiesta y te pillen: "Muchas relaciones se han roto por motivos muy absurdos que no valían la pena, a lo mejor se han perdido oportunidades de ser felices por tontearías, eso de que te hayan pillado con una y ya rompes una familia me parece una gilipollez".

Antonio confiesa a su compañera que él perdonaría una infidelidad y que está seguro al cien por cien: "Si pudiera elegir tener una relación abierta a lo mejor lo haría". Y es que explica que en su juventud puede que le faltase haber conocido más mundo y a otras personas: "Me parece que es una situación maravillosa, esas emociones que se pueden sentir cuando conoces a alguien".

Montero explica su situación ante todo esto: "Elegí casarme, formar mi familia y no quita para que en mi interior me surjan esas dudas, sobre todo cuando por alguna razón en mi vida se me cruza alguien con quien yo pienso: 'A lo mejor es alguien que merece la pena conocer". Y reconoce que ha vivido una situación complicada: "Siendo bastante joven me pasó una cosa, me surgieron los sentimientos por una persona, yo estaba teniendo hijos y ahí si que tuve que elegir, no tuve ninguna duda. Entendí rápidamente que tenía que zanjar eso de una manera radical".

El paparazzi deja claro el camino que escoge: "La baraja está bien como está"

"Cuando me he casado, en los primeros treinta años no lo pensaba, pero cuando tuve 50 empecé a plantearlo. Las emociones no las puedes controlar", le explica a Mar y aunque asegura que le "gustaría tener el comodín de poderme enamorar de una persona si me surge y luego tener una familia", termina dejando claro el camino que escoge: "¿Y qué haces? ¿Con qué cara? ¿Y cómo vas y cómo vienes? Al final, es mejor no utilizarlo, creo que la baraja está bien como está sin comodines y listo".

Montero se explica sobre esto en directo