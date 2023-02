Borja Estrada, Tania Deniz y Antonio Montero se convierten en los primeros semifinalistas de ‘Pesadilla en El Paraíso’

“ Estoy súper feliz , no sabía que iba a llegar tan lejos”, decía. Tras hacerse con el triunfo, Borja elegía a su amiga Silvina para compartir la cómoda habitación del capataz. Además, también la elegía a ella junto a Tania Deniz, para que disputaran la prueba de inmunidad.

Tras una prueba de lo más intensa, Tania se convertía en ganadora y se convertía así en la segunda semifinalista. Nada más vencer, la canaria salía corriendo a abrazar a Nagore y, muy emocionada, mostraba su alegría: “Me lo he currado. Yo sabía que si no ganaba esta prueba iba a salir nominada".