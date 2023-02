El especial y emotivo mensaje de Nagore Robles a Sandra Barneda y Carlos Sobera: “Os quiero muchísimo, confío en vosotros con los ojos cerrados”

Pero no solo ellos decían adiós a El Paraíso. Nagore Robles también dedicaba unos minutos a despedirse de todos y cada uno de ellos. Tras dedicar unas bonitas palabras a todos los participantes de la edición, la presentadora ha continuado dirigiéndose directamente a sus compañeros, Sandra Barneda y Carlos Sobera.

“Desde el primer día me habéis sostenido, me habéis aportado confianza en mí misma y me habéis dado grandes lecciones de compañerismo. Para mí ha sido una auténtica suerte vivir este programa de vuestra mano, dos profesionales a los que quiero muchísimo, admiro y en los que confío con los ojos cerrados”, decía muy emocionada.