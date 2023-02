El reencuentro más emocionante de Mar López y su padre: "No tener relación contigo me ha afectado"

Eduardo, el padre de Mar López, decide dar un paso adelante y reencontrarse con su hija en 'Pesadilla en El Paraíso'

"Me arrepiento de las circunstancias de la vida hayan llevado a no prestar la suficiente dedicación”, le dice a su hija

Mar López recibía un mensaje de su padre con el que hace años que no tiene relación: "Me gustaría empezar de cero"

Mar López, que se enfrenta a la última nominación de esta edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’, ha tenido una sorpresa en esta complicada semana, la visita de su padre Eduardo, con el que lleva años sin tener relación y mantuvo una primera toma de contacto, al recibir un mensaje de él el pasado domingo. Una relación con su padre biológico de la que Mar se ha sincerado con sus compañeros y ha detallado el porqué de su distancia con su padre: "Yo no quería ni ir a su casa, era como ir al médico".

Eduardo, el padre de Mar López, le da una sorpresa en 'Pesadilla en El Paraíso'

Sandra Barneda ha preguntado a la concursante por cómo se encuentra en este tramo final, pero lo que no se podía imaginar ella es que en ese momento iba a poder abrazar as u padre, con el que había perdido la relación y hacía años que no sabían el uno del otro: “¿Qué haces aquí?”.

“Me han dicho que venga y este es el primer paso para demostrarte”, ha dicho Eduardo a su hija, que se ha mostrado completamente en 'shock' al verle: “No me lo esperaba para nada". Él le ha asegurado que ha visto su programa, que la ha estado siguiendo de cerca y que lo que no se podía imaginar es que iban a estar en este momento en el programa: “Si me lo dicen hace dos semanas no me lo hubiera creído”.

"Es un inicio, queda mucho por hacer todavía", asegura Eduardo

El padre de la concursante se ha mostrado convencido de lo que está haciendo: "Lo que venga después es más difícil y habrá que poner más esfuerzo. Es un inicio, queda mucho por hacer todavía. Viene mucho esfuerzo por mi parte y mucha más dedicación. Ahora hay que demostrarlo, me hace feliz poder hacerlo”. Y asegura que se arrepiente de todo lo que ha pasado: "Me arrepiento de las circunstancias de la vida hayan llevado a no prestar la suficiente dedicación”.

La reacción de la concursante ante esta inesperada visita