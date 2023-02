Las lágrimas de Antonio Montero al confesar de lo que más se arrepiente con su mujer Marisa: "Hemos llegado a hablarnos más alto de lo debido"

“Estoy contento, yo quería que la gente me conozca como soy” , asegura el concursante a Nagore y desvela quién ha sido su decepción en el concurso: “Me ha decepcionado Silvina, no es nada de lo que vende”. Cree que Borja ha tenido habilidad en el concurso: “Se ha ido arrimando a quien le ha interesado”.

También ha hablado de sus carencias : “No siempre tengo la autoestima bien, dudo mucho de mi, no me gusta verme". Y responde sobre lo que cree que va a pensar su mujer Marisa Martín Blázquez sobre su concurso: “Me va a regañar por haber hablado de ella, no le gusta, ni aunque hable bonito”.

“No puedo hablar de mi vida sin hablar de ti porque tú eres mi vida”, ha entonado Montero hacia su mujer y se ha mostrado emocionado al hablar de partes de su vida con ella: “Le he hecho algunas putadas en la vida, los dos nos habremos hecho”. Y responde a sobre si le ha perdonado por ello: “Yo creo que sí, yo también me he perdonado. De lo que más me arrepiento en mi vida es que en esas controversias hayamos llegado a hablarnos más alto de lo debido, eso es algo que para mi es…”. Nagore, ante las lágrimas del semifinalista, ha querido darle un abrazo en este emocionante momento.