Antonio Montero vuelve a hablar de su vida más íntima: “Me casé virgen con 25 años después de seis años de novios”

“Me casé virgen con 25 años después de seis años de novios” , confiesa el paparazzi. Y da más detalles sobre esto: “Se probaron cosas, un beso y alguna cosa, pero es algo que yo me educo en mi infancia, de que un tío católico te tienes que casar y tiene que llegar virgen al matrimonio. Eso se convierte en una movida que ya no sabes ni si hacerte cura”.

Silvina le pregunta si solo ha mantenido relaciones sexuales con Marisa durante toda su vida y él prefiere no responder a esto: “Eso es una pregunta que no te voy a contestar”. Y su compañera recalca que se le ha escapado una exclusiva sin querer al no querer responder a su pregunta: "Ha dicho que nunca habla de eso, ¿perdona? He sacado un titular".