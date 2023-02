El momentazo de Maite Galdeano en directo: ¡hace reír a todos en medio de su alegato a Tania!

Maite Galdeano ha sido la elegida para hacer el alegato de Tania Déniz de 'Pesadilla en El Paraíso' y no solo ha hecho esto, ha revolucionado el plató y Carlos Sobera no lo ha tenido fácil para conseguir que diga sus palabras a favor de la concursante.

Tania no ha podido evitar reírse al ver a Maite entrar en la habitación y se ha sorprendido con su primera pregunta: "¿Me ves como tentadora de 'La isla de las tentaciones? Creo que me he entrenado con tu novio". Algo que ha hecho reaccionar a Tania: "Te vi muy encantada con él, muchos bailes". "Lo mejor que me ha podido pasar al salir ha sido encontrarme con Barranco", ha afirmado la madre de Sofía Suescun y ha preguntado a Tania por si se pondría muy celosa por ver "agarrones de cintura o roces" entre ellos.