El esperado encuentro de Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero: "¿Qué haces aquí? No me lo puedo creer"

Antonio Montero recibe la sopresa de su mujer Marisa Martín-Blázquez antes de quedar como tercer finalista de 'Pesadilla en El Paraíso'

Marisa le recuerda que habían acordado que no hablase de ella y él se explica: "Es muy dificil hablar de mí sin hablar de ti"

Antonio Montero, finalista, antes de ser el tercer eliminado en la gran final de ‘Pesadilla en El Paraíso’, ha recibido una gran sorpresa, con la que ha alucinado enormemente, la visita en directo de su mujer Marisa Martín-Blázquez, que ha querido estar en este día para apoyarle.

Antonio Montero alucina al ver que su sorpresa es la visita de Marisa Martín-Blázquez

Con un "a las buenas noches" de Marisa, Antonio Montero se ha dado la vuelta incrédulo de ver a su mujer en televisión dándole una sorpresa: "No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? Es la última persona que esperaba encontrarme. No te esperaba aquí, estoy nervioso”. Algo que ella ya le había notado, momento en el que ha reaccionado al físico de su marido: "Estás más delgado".

“Me he acordado muchísimo de ti, de los niños, de la familia, de todos. Ha sido interesante y emocionante”, le ha dicho el paparazzi y le ha explicado cómo se ha sentido en el concurso: “Una manera de vivir conmigo mismo que me ha gustado, me he metido en un mundo que me ha parecido muy interesante”.

Montero explica a Marisa por qué ha hablado de ella en el programa

Marisa le ha recordado que acordaron que no iba a hablar de ella. “O sea, que se ha visto lo que he hablado, aquí hablamos sin parar, son horas y horas. La verdad que las primeras alusiones a ti la hicieron compañeros, me han podido las emociones, es que es muy difícil hablar de mi sin hablar de ti”, ha dicho el finalista. Montero le ha asegurado que creía que "nunca en mi vida iba a llorar en televisión”.

“Sé que no le gusta hablar de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestra intimidad”, ha explicado Montero a Carlos Sobera sobre su mujer. “Se lo ha pasado por donde la esponja”, ha reaccionado ella. Y Antonio ha reaccionado: “Creía que nunca iba a venir, ella es reservada para sus cosas, me parece un poco putadilla que yo le hago el meterla en este jaleo".

La broma al concursante de su mujer