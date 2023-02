Antonio Montero recibe una feliz noticia de su hija tras convertirse en el tercer clasificado: "Estamos de enhorabuena"

El concursante se ha abrazado inmediatamente a Tania, que no ha dudado en mostrarle su apoyo: “Mi papi”. Después de abrazar también a Borja, el colaborador les lanzaba un mensaje: “ Mucha suerte a los dos, gane el que gane, guay”.

Antes de conocer la decisión de la audiencia, Antonio se ha reencontrado con su mujer. Marisa le ha querido dar una sorpresa y él ha alucinado enormemente al verla: "No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? Es la última persona que esperaba encontrarme. No te esperaba aquí, estoy nervioso”.