Maite Galdeano manda un emotivo mensaje a las víctimas de violencia de género: "Merece la pena arrancar con esa vida"

Maite Galdeano no siempre ha tenido una vida fácil

La concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' ha hablao de su capítulo más oscuro

"Necesité ayuda psicológica", ha confesado

Maite Galdeano ha revivido sus mejores momentos en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso' en el Debate final del reality. Carlos Sobera ha alabado el buen humor del que goza siempre la navarra. "Siempre quiero ver una mujer así en la televisión. Porque los veo y me rio yo sola. Mis fans están encantados. Me idolatran. Me apoyan a tope y eso es la fuerza absoluta que necesito para seguir adelante", explicaba ella.

Sin embargo, la vida de 'La elegida de Dios' no fue siempre así. "Yo iba al instituto y conocí a quién no tenía que haber conocido. Me quedé embarazada muy joven ya los cinco meses me casé. Llevé una vida llena de maltrato, de tristeza, de mucho sufrimiento. Todo lo que ganaba, que era bastante capital, se lo gastaba el en bingos, en casinos…de lo peor...", explicaba Maite en un vídeo. "Una no se recupera de algo así porque te deja trastocada total. Empecé a crecerme y a empoderarme. A creer y a confiar en mí y son las tablas que me dieron fuerza y fortaleza para seguir adelante".

En plató, Galdeano ha desvelado más datos sobre su trágica historia: "Es verdad que la vida de atrás me marcó bastante. No estuve con la persona indicada pero el destino es el que te marca la vida muchas veces y es inevitable. Lo que me hizo salir de esa crisis fue la fortaleza que tengo, la entereza, luchar, que siempre he sido muy trabajadora y he ido de frente. Y confiar en mí, que cuesta mucho, porque un personaje así te deja anuladísima. Necesité ayuda psicológica".