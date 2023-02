El tenso enfrentamiento entre Maite Galdeano y Silvina Magari: “Para hablar mal de ti, solo tengo que decir la verdad”

Marta Peñate ha querido defender a su amiga y ha cargado contra Silvina: "La primera que dijo lo de las personalidades fuiste tú a Maite cunado no eres la más indicada para hacerlo. Yo podría decir de ti si eres buena persona o mala, pero no sé quién eres, porque no te he visto clara. He visto tu concurso y yo a ti, no te conozco", explicaba la colaboradora. "Hay personas que tenemos matices y ahí está el don de la observación y no el de la simpleza", respondía ella.