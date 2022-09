El podcast del Capataz 2 | Xavier Font: "Empecé con muchas ganas, pero todo empezó a descontrolarse"

Xavier Font se convirtió en el segundo capataz de 'Pesadilla en El Paraíso' tras ganar en la prueba a su compañeros y no empezó con el mejor pie posible, tras tener una fuerte discusión con Steisy, las cosas no han ido por mejor camino.

"Empecé con muchas ganas e ilusionado de hacerlo bien" , asegura el fundador del grupo 'Locomía' aunque todo ha ido a peor tras decidir que iba a dar los nombres de los nominados al azar, quedando en la lista: Omar Sánchez, Dani G, Steisy y Víctor Janerio . Algo que no gustaba nada al resto de concursantes: "Cuando me siento un poco agredido y que tengo al 80% de la casa en contra estoy mal".

El conocido compositor asegura tener "ilusión por hacer algo diferente a mi manera y mi manera parece que no es del gusto de los compañeros" y es que cree que falló "a la hora de elegir a los que iban a estar nominados y ahí empezó todo a descontrolarse". Explica que eligió hacerlo al azar "porque no quería hacer yo la injusticia de elegir a alguien". Aunque cree que les ha sentado tan mal porque los perjudicados han sido de un bando: "Como ha afectado a un grupo del lado oscuro de la fuerza ha sido horroroso, si sigo en la casa y vuelvo a ser capataz tengo claro lo que voy a hacer y no va a ser al azar".