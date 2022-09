Xavier Font se convierte en capataz y termina en una fuerte discusión con Steisy: "¡Mentiroso!"

El miembro y fundador del famoso grupo de electro-pop ‘Locomía’ ha dado su propuesta como aspirante de segundo nominado, dando el nombre de Israel. "Me da miedo que utilice las nominaciones como amenaza", ha entonado Steisy y tras esto, el capataz ha cambiado de opinión sobre su segunda propuesta como nominado: "Iba a decir a Daniela, pero ahora he cambiado". Steisy ha sido el nombre que que ha dado y esto ha molestado tremendamente a su compañera.

"Eres un ambiguo, un mentiroso y un ilógico", ha dicho Steisy a Xavier muy cabreada. "Estamos jugando, tú eres la más estratega", le dice él y entrar en un cruce de reproches y gritos : "¿Quieres que te vuelva a nominar? Que no sabes perder". Ella, también ha apuntado a Mónica Hoyos, el máximo apoyo de Xavier y elegida por él para dormir juntos en la habitación: "Como gane, me tengo que quedar aquí para ver cómo salís uno a uno, tu y ella". "Andaluza, ordinaria, es lo que eres, solo quieres chupar cámara", entona él.

Provocando esto una situación de crispación en 'Pesadilla en El Paraíso', entre algunos de ellos, que termina también en un enfrentamiento entre Mónica e Israel. "Para mi no existes", "no me nombres desde hoy", "eres más falsa", se han dedicado entre ambos.