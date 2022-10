El Podcast del capataz 5 | Dani García estalla contra las acusaciones: “No son nuestros amigos, por lo tanto, no somos traidores”

“Estoy un poco cabreado porque me parece injusto todo lo que está pasando. Si miramos un poco atrás, Daniela cuando hizo la estrategia, se la pintó como la más lista, la más matemática… y ahora nosotros cuando la hemos intentado hacer se nos ha tachado como lo malos, como los que hacemos estrategia, como los traidores… cuando, contra quien ha ido la estrategia no son nuestros amigos, por lo tanto, no somos traidores”.