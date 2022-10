El Podcast del capataz 6 | Omar resalta sus virtudes como capataz y se acuerda de Marina: “La echo mucho de menos”

Omar Sánchez se hizo con el bastón de capataz en 'Pesadilla en el Paraíso'

Omar Sánchez se ha convertido en el capataz de la última semana en 'Pesadilla en el Paraíso' y lo primero que ha hecho en el podcast del capataz ha sido acordarse de Marina:

Ser capataz la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión porque, la verdad, quería serlo al menos una vez antes de irme, aunque espero no irme. La prueba me ha traído muchos recuerdos porque fue la que ganó la primera vez Marina junto con mi grupo para después ella ser capataz… cuando he visto la prueba me ha traído muchos recuerdos bonitos y, a la vez, dije: ‘si gano esta prueba va a ir por ella”.

“Esta semana como capataz, la verdad, es que me he visto bastante centrado, sobre todo, en los animales para que no les faltara de nada… y también, en el trabajo, en el compañerismo. Con el anterior capataz estábamos un poco dividido, no teníamos ganas de trabajar e, incluso, algunas personas, no trabajaban. Me he propuesto esta semana juntar a todas las personas que se llevaban bien para hacer las tareas, para que así las tareas saliesen perfectamente y no hubiese ninguna queja. Al final, todos me han agradecido que les haya puesto así, además, así hemos tenido una mejor convivencia. Estoy muy feliz y contento con esta semana”, contaba el nuevo capataz.