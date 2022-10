¿Quién es Javier Santos?: la lucha legal del supuesto hijo de Julio Iglesias

"Una de las cosas que más ilusión me hace es que conozca a su nieta (su hija). Quiero que tenga los privilegios que yo no he tenido", confesaba el joven en su entrevista. Declaró, además, que lloró cuando recibió los resultados de la prueba de ADN que le daba la razón, que Julio José llegó a presentarle en una ocasión como su hermano y que, a pesar de todo, no odiaba a su padre. Cuando María Patiño le pregunta por cuál sería la primera pregunta que le haría a Julio, Santos lo tiene claro: "le preguntaría por qué este rechazo eterno".