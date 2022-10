Ingrid Sartiau, convencida de que el rey emérito es su padre: "Mi madre trabajaba como criada y tuvieron relaciones"

Tanto el recientemente fallecido Albert Solà como Ingrid Sartiau han asegurado durante décadas que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón , es su verdadero padre biológico . Ingrid le explicaba al equipo de este programa hace unos meses, cuando se preparaba la investigación, que el hecho de no tener el reconocimiento de su supuesto padre le ha acarreado tremendos problemas mentales y anímicos.

Esta ciudadana belga ha contado cómo incluso ha llegado a necesitar de ayuda química para sobrellevar las consecuencias de su lucha: "He tenido que terminar tomando antidepresivos, he engordado 30 kilos, solo el nacimiento de mi nieto me ha sacado un poco de este pozo".