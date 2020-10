Patricia Giral lucha para que no se cierren los colegios especiales: "Mi mayor temor es que mi hija no se pueda valer por sí misma"

Patricia Giral es una madre coraje. Al igual que otros padres, lucha para que sus hijos tengan la mejor educación posible. En el caso de Sofía, su hija de 12 años, precisa del colegio especial al tener síndrome de Down . El gigante de Patricia es contra aquellos que quieren cerrar los colegios especiales en pos de una mayor integración en el alumnado español.

Patricia: "Mi mayor temor es que mi hija no se pueda valer por ella misma"

Sofía estuvo en un colegio ordinario hasta los 5 años, pero no era feliz. No recibía la atención ni la educación que necesitaba y no terminaba de integrarse. Cuando sus padres decidieron cambiarla a un colegio especial, vieron en muy poco tiempo los resultados. "Empezó a decir 'Yo sola' para hacer las cosas, cogió confianza en sí misma", relataba Patricia.