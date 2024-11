Sus hijos, Nerea y Luis, han tenido una megabronca en la casa de Guadalix de la Sierra y han saltado chispas en el plató

Luis estalla ante Nerea y le llama "falsa" por ser muy amiga de Violeta y haberla puesto antes "de vuelta y media"

Gran Hermano, en directo: última hora de la gala con doble expulsión

Nerea y Luis han vivido en las últimas horas en la casa de 'Gran Hermano' su mayor crisis de pareja. Todo comenzó por un simple botón, que originó una seria disputa entre los dos jóvenes sin llegar a ningún entendimiento y ocasionado una megabronca entre ellos. Posteriormente, han saltado chispas entre las dos madres en el plató tras ver la bronca que habían tenido sus hijos.

Y es que Laura le iba a colocar unos tirantes a Luis, algo que no pasaba desapercibido para Nerea, que no tardaba en ir a Maica y confesárselo: "Y el otro, que no tiene voz...". En ese momento aparecía Luis, y Nerea no dudaba en decírselo a la cara: "¿Eres incapaz de coger y decir: 'No, espérate que me los va a abrochar Nerea'? Ya hemos hablado las cosas mil veces. Pienso que eres una persona que no tienes voz". Para Nerea no es la primera vez que lo hace y eso le molesta.

Por su parte, Maica se mojaba: "Lo hace porque tiene maldad por dentro". "Me siento tonta, de verdad. Una persona que quiero, que lo permita", señalaba Nerea. Una Nerea que cree que Laura todo esto lo hace a modo de estrategia: "Sabe dónde tocarme". A la joven cada vez se le hace más cuesta arriba todos estos temas dentro de la casa y suponen una brecha continua en su relación con Luis. "Tienes un morro que te pisas. Tú te lo guardas para que cuando salgamos me la montes", le decía Nerea a Luis.

La megabronca entre Luis y Nerea

Ambos concursantes no llegaban a un punto en común y la cosa se calentaba cada vez más entre ellos en Guadalix. Luis le intentaba decir a Nerea que cuando pasan cosas de estas le da mucha bola y debe de restarle importancia, algo que ha hecho él en muchas ocasiones tanto en la casa como en los directos, cuando ha tenido movidas con Nerea. "Me comes la cabeza a diario. Me rayas por todo lo que hago", subrayaba Luis.

Además, Nerea le resaltaba a Luis que fuese "de repente tan tranquilo" en la casa y fuera no sea de la misma manera, algo que a Luis le parecía "surrealista": "Que intente mejorar algo mío, por ti y por mí, y que cuando lo hago reciba quejas porque estoy aquí y no porque sea así". La joven le llamaba a su novio "quedabien" y Luis contratacaba con que la falsa era ella porque había puesto a Violeta "de vuelta y media" y ahora es súper amiga de ella. Esto hacía estallar a Nerea: "'¡Qué maldad!".

Los dos entraban en un 'y yo más': "¿Quieres que juguemos?", le decía Luis hasta en dos ocasiones. "Violeta me ha ayudado muchísimas más veces que tú", le reprochaba una Nerea que zanjaba la conversación dando un portazo a la puerta del salón y poniendo punto y final a esta megabronca de los dos concursantes en la casa de 'GH'.

Cruce de palabras entre madres

En plató, Natalia (madre de Luis) no sabía "por dónde empezar": "Luis no tiene que pedir permiso a nadie para que otra persona le conoce los tirantes. Me gustaría que Nerea no intentase moldear la forma de ser de Luis. Luis no es una plastilina que puedas moldear a tu antojo". Por su parte, la madre de Nerea (Milagros) comentaba que le parece un golpe bajo por parte de Luis: "Que diga que Nerea le ha puesto verde a Violeta me parece fatal".