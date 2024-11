"Que diga Óscar que me lo estoy inventando todo... ¿esa persona me ha querido en algún momento? Es fuerte lo que me está haciendo este chico", opinó Maica sobre el asunto. "Es muy guapa e inteligente. Lo tiene todo (...) Se está riendo de la casa, de la audiencia y de todo el mundo", aseguraba Óscar.

Sin embargo, la colombiana cambió de opinión a los pocos días: "El concurso se está volviendo cada vez más difícil. Yo pensaba que cuando menos gente, sería más fácil. Pero me he dado cuenta que es al revés. Me gustaría ser lo que soy pero me cuesta mucho con lo que está pasando. Pero prometo haceros reír", aseguraba la concursante a Jorge Javier después de unos días. Preguntamos a los exconcursantes por la actitud de Daniela... ¿entienden su comportamiento? ¡Dale Play!