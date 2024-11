La relación entre Manu y Elsa, más rota que nunca: esto se han dicho en el plató de 'Gran Hermano'

Manu y Elsa no se dirigen la palabra. Un conflicto que a Jorge Javier Vázquez no se le pasaba por alto durante la gala que tenía lugar este jueves de 'Gran Hermano' y que lo sacaba en presencia de Laura. "¿Tú lo sabías?", le preguntaba el presentador a la ya exconcursante del reality de Telecinco. La joven lo negaba y Jorge Javier le contaba a Laura que todo esto había pasado mientras ella estaba concursando. Posteriormente, Elsa explicaba todo al detalle y tras sus palabras tenía un choque en directo con Manu, el otro implicado directo. Un Manu que no es la primera bronca que tenía este jueves en plató.

"Lo último que sé de él son las conversaciones que tuvimos en la casa. Nuestra relación de él hacia mí está intacta. Yo le digo que por mi parte no, pero bueno, que nos damos una segunda oportunidad de intentarlo y tal... Cuando salí por no ser repescada y él salir tras ser expulsado, de repente, no me dirige la palabra, no me habla...", contaba Elsa.

Manu Vulcán, por su parte, matizaba que la primera que le quitó los buenos días fue Elsa. Y se dirigía a la vasca: "Me miraste y no me dijiste ni buenos días ni nada". Y explicaba que lo de la segunda oportunidad fue por todo lo que había dicho Elsa sobre él fuera cuando todavía estaba en el concurso: "Y una vez que lo he visto no me apetece tener ningún tipo de relación contigo. Una persona a la que que se le tiene un mínimo de cariño no se le dice esas palabras".

Lucía entra en escena