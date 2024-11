En la casa de 'Gran Hermano' se han dado muchos momentos célebres , el reality ya cuenta con 19 ediciones, sin contar las temporadas de ‘Gran Hermano VIP’ , ‘Gran Hermano: El Reencuentro’ y ‘Gran Hermano Dúo’. Con tantas temporadas en emisión, no es de extrañar que el programa tenga frases tan memorables como la mítica: “¿Quién me pone la pierna encima para que lo levante cabeza?”

Esta frase fue entonada por Jorge Berrocal, el cual estaba enamorado hasta más no poder de María José Galera , y no soportaba la salida del programa de ésta. Fue entonces, tras la expulsión de Galera, cuando soltó, enfurecido, esta frase que todos hemos utilizado alguna que otra vez.

Ese mismo día, también dijo, su conocido: “No lloréis, me voy a casar con ella. No lloréis”. En ese momento, el que lloraba solo era él y no, no se casó con ella años después.