Maica Benedicto toma una drástica decisión: "Es mi vida entera"

Maica Benedicto ha explicado que ha acudido a 'Rescatados en adopción' porque es voluntaria y ha ido allí varias veces para ayudar en lo que puede. "Me estáis preguntando si voy a adoptar otro perrito", ha comenzado diciendo en relación a las imágenes que ha publicado en la protectora. "Y no, no voy a adoptar a ningún perrito más", ha expresado la de Cartagena y ha explicado los motivos que le hacen no cambiar de opinión con respecto a este punto.