Ruvens, a Edi: "No estamos hablando una m*, llevo siete días que parece que no tengo amigo"

El galledo se sincera con Ruvens: "Algo en ti ha cambiado al salir y yo eso lo percibí"

El tenso momento entre Edi y Daniela que no se vio durante el debate: "Cómo sabe dónde ir para hacer daño"

Edi y Ruvens se han dado cuenta que hay un distanciamiento entre ellos desde hace un tiempo y han tenido una conversación sincera en la que ambos han expuesto cómo se sienten respecto a esto.

En la intimidad del baño, Ruvens le mostraba a Edi su preocupación por el punto en el que se encuentra su amistad: "No estamos hablando una m*, llevo siete días que parece que no tengo amigo".

"Tú haces vida a partir de la tarde y estás continuamente con Óscar, igual que yo estoy con Violeta", entonaba el gallego y le aseguraba que las palabras que le dijo su madre en su reencuentro le descolocaron: "Me decía: 'Violeta y tú', pero hasta que no lo vea con mis propios ojos, voy a confiar en ti, para mí eres mi amigo y no desconfío de ti".

Ruvens le confesaba que le dio la sensación que Edi quiere que Daniela apunte hacia ellos, en vez de a Violeta, a lo que este respondía: "Lo que tengo muy claro es que mi objetivo no lo he cambiado desde el principio, sé contra quién voy. Lo que percibo es que unos días atacamos y otros días nos reímos todos, yo paso. Lo que quiero es lo que se habló de unir fuerzas e ir contra hay quién hay que ir. Y no estoy hablando por ti, pero hay mucho veleta".