Sofía Suescun revela quién es su concursante favorito y da su opinión sobre Maica

Sofía Suescun saltó a la fama gracias a ' Gran Hermano 16' y ahora está siguiendo la nueva edición de anónimos. Aunque no se ha pronunciado sobre ello en las redes sociales, sí que lo ha hecho a raíz de que le haya preguntado el tiktoker Sergio Ojer acerca de este tema en un evento al que ha acudido en Madrid y la hija de Maite Galdeano no ha tenido problema en señalar quién es su concursante favorito y qué opinión le merece Maica .

"Me gusta mucho Óscar ", ha revelado la ganadora de 'Supervivientes 2018', que espera que sea el profesor de equitación el que se haga con el maletín porque "genera" muchos sentimientos en el espectador y lo considera "un chaval muy auténtico" .

Por otra parte, también ha confesado que, "desde el principio", pensó que Maica también podía ser la ganadora, pero que no se cree que sea tan ingenua : "Y está muy preocupada por lo que se vea fuera y eso es un error". La influencer cree que lo mejor es no darle vueltas a qué está proyectando una fuera y centrarse únicamente en vivir la experiencia.

"Aunque, bueno, yo me olvidé demasiado de lo de fuera", ha comentado entre risas. Además, le ha confesado a Sergio Ojer que no se plantea participar en 'Gran Hermano DÚO' con su madre, Maite Galdeano, con la que sigue distanciada, pero que no cierra la puerta a entrar a la casa de Guadalix de la Sierra algún día con su novio, Kiko Jiménez, que participó en la séptima edición de 'Gran Hermano VIP'.