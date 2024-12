Nerea confesaba a sus compañeros estar mal después de haber escuchado a Luis: "No me ha dicho mucho. Sé perfectamente cuando se despide de una manera o de otra, me ha pasado con él un montón de veces. Le conozco y le echo de menos un montón, no estoy bien. Me cuesta, no sé qué estará pasando fuera". La que se incluso se preguntaba si podría él darse cuenta que "prefiera estar sin ella", a la que le brotaban las dudas y los celos.