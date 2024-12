Laura y Manu confirman que son pareja y hablan de su primera noche de pasión: "Ha ido mejor de lo esperado"

El exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sincerado con la hija de María José Galera acerca de sus sentimientos

La amiga de Ruvens ya ha reaccionado a las palabras que le ha dedicado su novio en su carta abierta difundida en Instagram

A lo largo de su paso por el concurso, ha habido desde plató muchas dudas sobre los sentimientos de Manu por Laura, pero el exconcursante de 'Gran Hermano' está dispuesto a demostrarle a todo el mundo que tiene claro que quiere estar con la hija de María José Galera. Así, tras confirmar en 'El Debate de GH' que son pareja ya de forma oficial, le ha escrito una carta abierta en la que se sincera acerca de lo que siente por ella.

Lo ha hecho en su último post, en el que ha adjuntado las dos mismas fotos que Laura había compartido horas antes para declararle su amor públicamente. En su publicación, la amiga de Ruvens celebraba que "por fin" puede presumir de que Manu es su novio: "No se puede explicar con palabras que es lo que sentí al verte, pero si sabía que la vida por algún motivo te había puesto en mi camino. Por primera vez he creído en las casualidades, porque sé que esta vez el destino contigo no se equivoca".

"Llevo luchando por ti desde el minuto uno en que mis ojos miraron a los tuyos y sin dudarlo lo seguiré haciendo siempre que me lo permitas", continuaba diciendo Laura en su post, recordando así que ella sí que lo tuvo claro desde el primer momento y que trató de conquistarle desde que supo que era la persona que quería a su lado, tras lo cual ha subrayado que no considera que su amor no sea correspondido.

"Hay una cosa que tengo más clara que el agua, nada ni nadie podrá destruir lo nuestro a no ser que lo hagamos nosotros mismos. Este sentimiento por ti no deja de crecer y los pensamientos de futuro juntos no paran de imaginarse. Así que ya solo nos queda seguir demostrándonos que este amor sí es real, sí es sano y sí es mutuo", han sido las palabras con las que la andaluza ha terminado su post.

Siete horas después de esa confesión pública de amor, Manu ha decidido devolverle el gesto a su chica y le ha escrito también unas líneas, en la que se sincera sobre lo que siente por ella: "Mi rubia, no existen palabras suficientes para describir lo que significas para mí. Eres el premio que nunca busqué. Cada momento contigo es un regalo que atesoro con todo mi corazón. Gracias por ser tú, por ser tan auténtica, y por enseñarme que el amor verdadero sí existe".

A esas palabras, le añade unas que van dirigidas a los que han cuestionado su amor, dejando claro que, para él, siempre han estado tan unidos como ahora: "Ya podemos decir que el León y la Leona están juntos para luchar contra todo, aunque, ¿cuándo no lo estuvieron realmente? Te amo mi niña, y una vez más, vamos a seguir callando las bocas de todos los que no confiaron en nosotros".

