El cara a cara más duro entre Óscar y Maica tras ver las imágenes de su relación en el cine de 'Gran Hermano'

Óscar, a Maica: "No hagas el papel, estás actuando ahora mismo porque todo lo que habías visto ahí te lo he dicho yo siempre"

La discusión entre Ruvens y Maica en directo tras la salvación de Óscar: "¡Le has rechazado el abrazo!"

Maica y Óscar tenían la oportunidad de hablar sobre su relación de altibajos en el cine de 'Gran Hermano' como nominados junto a Ruvens, pero lejos de acercarles, este cara a cara terminaba siendo un detonante para alejarles todavía más.

Maica y Óscar, en el 'cine' de 'Gran Hermano'

Ambos podían ver las imágenes de los conflictos que han tenido con el paso de las semanas y lo que ambos han hablado sobre el otro con sus compañeros. Algo que hacía reaccionar a Maica y con lo que se mostraba decepcionada: "Malo, no tengo otra palabra para ti. Déjame, no me importa lo que me digas, ni te dirijas a mí. Todos van en contra de mí y tú te unens a ellos, ".

Y, mientras la concursante se dirigía a él, Óscar se defendía ante sus palabras y mientras esta daba su argumento: "No hagas el papel, estás actuando ahora mismo porque todo lo que habías visto ahí te lo he dicho yo siempre. Ya sabemos lo que hay, me vendiste tú por una votación y exageras todo. Fíjate cómo me tratas tú, que no te creo. No te hagas la nueva, tú eres una vendehumos y una actriz".

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Maica por si algo de lo que ha visto le ha sorprendido y ella respondía contundente: "Muchos comentarios y burlas, ya sabía que se burlaba de mí, pero no me esperaba que podía llegar a ese nivel. Ahí ha quedado claro que ni me quiere ni me ha querido jamás. No quiero mi mirarle".

Tras esto, Óscar reaccionaba al pensamiento de Maica: "Eso no es verdad, yo te sigo queriendo, la que no me quieres eres tú y me pegaste la patada". Y ella le pedía que "no cuestione sus sentimientos".

Óscar a Maica: "Yo te sigo queriendo, la que no me quieres eres tú a mí"

Además, tras ver las imágenes Óscar sostenía que Maica no le quiso dar un abrazo en su despedida, pero ella no dudaba en replicar su argumento: "Se ha visto perfectamente que no te niego ningún abrazo y te digo que vaya todo bien".