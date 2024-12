Pero el mensaje de Daniela no acababa aquí. La exconcursante colombiana no tardaba en apuntar a Edi, con quien tiene muchas cosas pendientes y con el que mantuvo más de un choque dentro de la casa de 'Gran Hermano'.

Jorge Javier le preguntaba si tenía algo más que decirle a alguien y Daniela era tajante: "Sinceramente no. No me arrepentiré. Los voy a ver pronto. Me habéis eliminado muy tarde". Tras acabar la conexión, Edi, Violeta y compañía se despachaban a gusto y una Maica se desahogaba con su nueva confidente Nerea.