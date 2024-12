"Señora..." decía Daniela, rápidamente corregida por Isa: "Soy señorita, no señora , que no estoy casada". La defensora de Óscar destacaba que en un concurso de televisión le gusta que haya risas y diversión y eso no pasaba cuando Daniela y Maica se encontraban en el concurso. "¡Deja de decir cosas que no son! ¡Mírate bien el programa!", señalaba la amiga de Maica.

Isa no se amedrentaba ante Daniela: "¡Has estado en esta última fase del programa tumbada, criticando! También boicoteando el concurso, no has hecho las pruebas". La concursante colombiana le reprochaba que quien critica de verdad es su "querido hermanito": "No deberías estar aquí sentada guapa. Hablas sin saber". Isa se mostraba tajante: "¡La que le has arrastrado has sido tú a Maica!. ¡Ha perdido Maica por ti!".