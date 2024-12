Maica se convierte en la expulsada tras un ajustadísimo duelo final contra Ruvens

Jorge Javier Vázquez dedica unas bonitas a Maica antes de su marcha de la casa de Guadalix

Maica estalla contra Óscar al ver imágenes de lo que ha dicho sobre ella en la casa: "Ni te dirijas a mí"

Maica, que se medía durante la gala a Ruvens y Óscar frente a la audiencia, terminaba siendo la expulsada de 'Gran Hermano', quedándose a las puertas de convertirse en finalista tras un ajustadísimo duelo final.

Óscar era el primer salvado de la noche, con el que Maica podía tener un último cara a cara final y, por tanto, Ruvens y ella se medían en duelo para la expulsión, el que iba a terminar con la concursante teniendo que abandonar la casa de Guadalix, completamente destrozada.

Al escuchar su nombre de boca de Jorge Javier Vázquez, Maica se abrazaba a Ruvens, aparentemente entera, pero confesaba no estar para nada bien al tener que marcharse: "Me estoy conteniendo, pero estoy mal. Es duro, pero estoy muy orgullosa porque he llegado lejos y he sido yo, creo que en eso consiste 'Gran Hermano'. Gracias por dejarme vivir esta experiencia".

"No quiero emocionarme ni saltar por respeto a Maica, pero no me lo esperaba", entonaba un Ruvens completamente emocionado tras conocer que la salvación de la audiencia.

Las palabras de Jorge Javier Vázquez a Maica tras ser expulsada

Tras esto, Jorge Javier quería decirle unas palabras a la ya expulsada, las que esta agradecía y le emocionaban: "Voy a echar tanto de menos las conexiones contigo y los confes contigo... te lo agradezco por la parte que nos toca, ha sido un auténtico placer tenerte como concursate. Me has emocionado, me he reído, te has entregado... Esta noche, el concurso pierde a una grandísima concursante".

Maica confesaba que ha sido su "sueño más bonito" estar en el programa y lo ha podido cumplir: "Me habéis dado el mayor regalo, estar aquí y soy una afortunada". "Maica, para el concurso sí que es un sueño seguir descubriendo a personas y concursantes como tú", le respondía el presentador y esta no podía evitar las lágrimas.

"¿Y ahora qué voy a hacer yo sin 'El Súper'? le voy a echar mucho de menos?", preguntaba en voz alta Maica al presentador y con la voz completamente entrecortada por su llanto, el que se despedía de ella en una conversación de lo más entrañable.

"Maica, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Continuaremos adelante, haciendo nuestras rutinas y todos los microbios de Guadalix te vamos a echar de menos. Hemos compartido muchos días juntos, muchas noches, muchas charlas. Este era tu gran sueño y lo has disfrutado hasta el último minuto, como hay que hacer todo en la vida. El futuro nunca está escrito, tú tienes un buen lápiz con el que escribirlo. Ánimo", le decía el 'Super'.